В Нижнем Тагиле водитель Mitsubishi Lancer сбил женщину и въехал в дом

Водитель задел женщину зеркалом Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель Mitsubishi Lancer сбил 29-летнюю женщину и въехал в дом. ДТП произошло вечером, 11 февраля на перекрестке улиц Космонавтов-Красноармейская. У пострадавшей перелом руки - водитель зацепил ее зеркалом .

- Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer двигаясь со стороны ул.Карла Либкнехта в сторону улицы Фрунзе, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего не справился с управлением, вылетел на тротуар, где допустил наезд на пешехода. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на фасад жилого дома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

После того, как автомобиль влетел в дом, водитель не зафиксировал место аварии и по какой-то причине отъехал от него. Из-за этого на него составлен административный материал по статье 12.27 КоАП РФ.

По данным ГИБДД, за рулем иномарки находился 42 -летний мужчина, имеющий стаж вождения 25 лет и ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, связанные с превышением скоростного режима. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Мужчина объяснил инспекторам ГИБДД, что ДТП произошло, так как он пытался уйти от столкновения, увидев, выезжая на регулируемый перекресток, перед собой Газель, которая неожиданно стала поворачивать налево.