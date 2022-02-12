Житель Екатеринбурга, избивший до смерти пятилетнюю падчерицу, злоупотреблял наркотиками

Трагедия произошла в общежитии на улице Московской Фото: Ольга ЮШКОВА

В общежитии на улице Московской в Екатеринбурге 28 января произошла трагедия - до смерти была избита пятилетняя девочка. В гибели ребенка обвиняют ее отчима. Соседи уверены, что семья была неблагополучной - мужчина злоупотреблял наркотиками, а мама девочки не ночевала дома.

- Этот Костя очень подозрительный, - рассказала «КП-Екатеринбург» соседка пары. - Наркоман, да и только! У него еще есть приятель, с которым они употребляют. Но от матери девочки он это тщательно скрывает, чтобы не застукала его. Криков в тот день мы не слышали. А потом полиция приехала, всех опрашивали.

Подозреваемый и мать девочки жили вместе последние два года, на учете в полиции пара не состояла. По одной из версий, мужчина выместил злобу на девочке после ссоры с сожительницей.

Женщна обнаружила труп дочери днем, и сразу вызвала скорую помощь. Но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть ребенка. На следующий день Константина задержали.

Ленинский суд арестовал мужчину до 30 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отчиму девочки грозит до 15 лет заключения. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.