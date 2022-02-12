В Свердловской области за сутки коронавирус обнаружили у 4 956 человек

Количество выявленных случаев коронавируса за сутки начало снижаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 12 февраля 2022 года коронавирусом заболели 4 956 человек, из которых 1304 случая приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые заболевшие COVID-19 зафиксированы в Качканаре, Нижнем Тагиле, Реже, Первоуральске, Каменке-Уральском, Верхней Пышме, Ревде, Карпинске, Среднеуральске, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 279 269 человек, из которых 201 081 – выздоровели. За сутки из больниц выписали 1 016 человек.

Сейчас из тех, кто находится в больницах с подтвержденным коронавирусом состояние 494 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 287 из них размещены в палатах реанимации, 201 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки скончались 11 человек заболевших коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 128 человек.