На Ново-Московском тракте под Екатеринбургом столкнулись 15 автомобилей

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом на Ново-Московском тракте в субботу, 12 февраля, произошло сразу три массовых ДТП. Всего в аварию попали 15 автомобилей.

- По предварительным данным на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерского произошло 3 ДТП. В первой аварии столкнулись 5 автомашин, во второй 7 транспортных средств, в третьей - 3, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Также там отметили, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий. На участке, где произошли аварии, затруднено движение.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинпекции Екатеринбурга призвали водителей максимально учитывать дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД, а также выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров, торможений и перестроений и исключить рискованные обгоны.

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