На Химмаше водитель ВАЗ получил серьезные травмы в ДТП с грузовиком

ДТП произошло на улице Альпинистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Химмаше утром, 12 февраля, в ДТП с грузовиком серьезно пострадал водитель легковушки. Авария произошла на Альпинистов напротив дома 77,б.

- Водитель ВАЗ-21124, двигаясь по улице Чистая со стороны Кольцовского тракта в направлении улицы Альпинистов, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил выезд на полосу предназначенную встречного движения, где допустил столкновение с MAN под управлением водителя, двигающегося про улице Чистой со стороны улицы Альпинистов в сторону Кольцовского тракта, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

По данным госавтоинспекторов, за рулем легковушки находился 22-летний парень со стажем вождения четыре года. За нарушения ПДД к административной ответственности он привлекался 60 раз.

Молодого человека доставили в больницу с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой, открытым переломом левого предплечья и переломом правого коленного сустава.

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