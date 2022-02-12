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Происшествия12 февраля 2022 6:15

В Екатеринбурге Opel Astra влетел в фуру

Водитель легковушки получил травмы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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ДТП произошло у Ново-Свердловской ТЭЦ

ДТП произошло у Ново-Свердловской ТЭЦ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, у Ново-Свердловской ТЭЦ в пятницу вечером, 11 февраля, Opel Astra влетел в фуру.

- 24-летний водитель автомашины Opel Astra, двигаясь по Ново- Свердловской ТЭЦ со стороны Екатеринбурга в сторону Березовска, не обеспечил постоянный контроль за движением т/с, допустил наезд на стоящую автомашину Mercedes в составе полуприцеп «Тонар», которая находилась на проезжей части с правой стороны, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В результате ДТП водитель Opel Astra получил телесные повреждения. Медосвидетельствование показало, что водитель легковушки был трезв. По данным ГИБДД к административной ответственности он привлекался 29 раз. Сейчас его привлекут к административной ответственности за неуплату штрафов.