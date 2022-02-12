На Урале спасатели МЧС и пожарной дружины потушили крупный пожар

Огонь распространился на площади 144 квадратных метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Корзуновка Свердловской области ночью, 12 февраля, произошел крупный пожар на улице Строителей. Тушить его выезжали 10 спасателей МЧС на двух единицах техники и местная пожарная дружина.

- В 02:43 поступило сообщение о пожаре. В 03:03 огонь локализован, в 03:17 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 144 квадратных метра и уничтожил надворные постройки. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 04:20.

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