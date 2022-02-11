На свердловских трассах установят новые камеры фотофиксации

Устройства будут располагаться на девяти участках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассах Свердловской области установят новые камеры фотофиксации. Как сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД России, устройства будут располагаться на девяти участках дорог.

Полный список:

- автодорога Первоуральск — Шаля (11–12-й километр)

- трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск (34–35-й, 46–47-й километр)

- автодорога Ольховка — Двуреченск (13–15-й километр)

- трасса Екатеринбург — Полевской (26–30-й, 37–39-й, 52–54-й километр)

- автодорога Богданович — Сухой Лог (12–15-й километр)

- автодорога Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть (5–6-й километр)

- ЕКАД (21–24-й, 76–79-й километр)

- Серовский тракт (123–125-й километр)

- подъезд к Первоуральску (1–4-й километр)

На данный момент на федеральных и региональных дорогах установлен 41 стационарный рубеж.