В Екатеринбурге шутники, которые бегали в подгузниках возле мэрии, получили штраф

Парни извинились за свое поведение. Фото: скрин с видео главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых

В Екатеринбурге шутники, которые бегали 3 февраля в одних подгузниках по проспекту Ленина возле мэрии, получили штраф. Как сообщает «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, молодых людей вызвали в городское ГИБДД на допрос.

- Они сказали, что 3 февраля около 20 часов на проспекте Ленина снимали музыкальный видеоклип, выражаясь их языком, «для хайпа», и не задумываясь о возможных последствиях. Молодые люди беседовали с представителями МВД, словно «ангелы», словно с бесами и не заигрывали - рассказал глава пресс-службы МВД.

Он также отметил, что 25-летний екатеринбуржец Линар и его 20-летний друг из Башкирии Идрис сообщили, что официально нигде не работаю и не учатся. Парни извинились за свое поведение и дали обещание не нарушать больше правила дорожного движения, несмотря на это они все-таки были оштрафованы.

Валерий Горелых добавил, что один из шутников получил дополнительный штраф за неуплату полученной ранее административной невыплаты. Помимо этого, молодым людям вручили повестку в екатеринбуржское отделение полиции на Фрунзе. Там они ответят за нарушение общественного порядка.«Столица Среднего Урала- не дикий пляж, такие фокусы тут не пройдут», - в заключении сказал глава пресс-службы.