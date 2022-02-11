В Нижнем Тагиле заменят 118 лифтов в 29 жилых многоэтажках

В настоящее время Фонд капитального ремонта Свердловской области ведет подготовку к конкурсным процедурам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле по программе «Формирование современной городской среды» запланировали замену 118 лифтов, известно, что новые кабины появятся в 29 многоквартирных домах, всего на эти цели выделено чуть больше 278 миллионов рублей, половина из этих средств поступит из областного бюджета.

- В настоящее время Фонд капитального ремонта Свердловской области ведет подготовку к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций для замены оборудования, находящегося в эксплуатации более 25 лет. Работы планируется начать в апреле, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Всего же в Нижнем Тагиле эксплуатируется 1424 подъемника. Напомним, ранее стало известно, в Свердловской области по программе капремонта заменят 128 лифтов в 58 многоквартирных домах. Монтаж нового оборудования пройдет в Асбесте, Заречном, Краснотурьинске, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде и Екатеринбурге.