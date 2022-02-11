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Общество11 февраля 2022 16:43

Под Нижним Тагилом пьяный 36-летний мужчина угрожал своей подруге топором из-за расставания

Все произошло 30 января, уральца заметили на железнодорожной станции Смычка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 36-летний пьяный мужчина угрожал топором своей 30-летней подруге из-за разрыва отношения. Все произошло 30 января, уральца заметили на железнодорожной станции Смычка. Вскоре его удалось задержать и доставить в дежурную часть линейного отдела.

- Оказалось, что мужчина хотел попугать подругу и добиться продолжения прерванных по ее инициативе отношений. При разговоре на улице злоумышленник начал вести себя вызывающе, оскорблять, ругаться, размахивать топором и угрожать женщине физической расправой, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Испугавшись за свою жизнь, она решила обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине за свои необдуманные слова грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.