Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину с мефедроном. Как сообщает городское МВД, инцидент произошел накануне в Верх-Исетском районе.

Сотрудники ППС остановили подозрительного неизвестного, во время осмотра нашли у него координаты закладки с веществом. На указанном месте сотрудники городского МВД нашла сверток с порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон весом 1,96 грамм.

- Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства и установления личности. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 36-летний местный житель, - рассказали в полиции.

Злоумышленник рассказал, что хранил наркотики для личного употребления. На него завели уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.