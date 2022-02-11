В больнице Екатеринбурга на звонки пациентов будет отвечать робот по имени «Ася»

Робот принимает около 100 звонков в день. Фото: Минздрав Свердловской области

В контактном центре Центральной больницы №7 Екатеринбурга на звонки пациентов будет отвечать робот по имени «Ася». Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области, голосовой помощник будет работать по специальному сценарию.

- Собирает информацию о данных пациента, его адресе пребывания, наличии положительного теста на коронавирус, температуре тела, симптомах и жалобах, - рассказали в Минздраве.

Обратившиеся, которых в последнее время стало слишком много, смогут с помощью «Аси» вызвать врача на дом. Робот принимает около 100 звонков в день, позже они фиксируются в электронном журнале врача на дом.

Ранее замгубернатора объяснил, почему уральцы не могут дозвониться до «скорой». Всему виной паникующие свердловчане, оккупировавшие телефон.