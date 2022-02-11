В центре Екатеринбурга проехал необычный кортеж в поддержку олимпийской сборной России

Фото: паблик Вконтакте "Типичный Екатеринбург"

В центре Екатеринбурга появился необычный кортеж в поддержку олимпийской сборной России. По проспекту Ленина промчалась ванна на лыжах, раскрашенная в цвета национального флага, внутри нее сидел парень в шлеме. Странное средство передвижения тащила на буксире черная иномарка. Об этом пишет паблик «Типичный Екатеринбург».

Примечательно, что ванна была украшена хэштегом #WeWillROCyou, который используется в социальных сетях в поддержку российского олимпийского движения. Примечательно, что сотрудники ГИБДД такой перфоманс не оценили и начали проверку.

- В действиях водителя транспортного средства усмотрели нарушение пункта 22.8 ПДД (запрет на провоз людей вне кабины). Участники уже установлены, виновные привлекут к ответственности, - рассказали в ведомстве.