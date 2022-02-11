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Общество11 февраля 2022 14:48

В Нижнем Тагиле нерадивый пассажир пытался ограбить таксиста

Он стащил у парня деньги во время проверки документов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пассажира удалось задержать, им оказался ранее судимый местный житель

Пассажира удалось задержать, им оказался ранее судимый местный житель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле инспекторы ДПС задержали 30-летнего мужчину, который пытался ограбить таксиста. Все произошло накануне ночью на улице Челюскинцев. Полицейские остановили «ВАЗ–2110» для проверки документов, водителю пришлось покинуть салон, а вот пассажир остался внутри. Чуть позже, узнав, что проверка заканчивается, мужчина не стал возвращаться в автомобиль.

- Сотрудники полиции, узнав, что 21-летний парень не знает своего пассажира и просто подвозил его, рекомендовали проверить, все ли вещи на своем месте. Оказалось, что из салона исчезли деньги в размере 2400 рублей, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Нерадивого пассажира удалось задержать, им оказался ранее судимый местный житель. Водитель такси поблагодарил сотрудников ГИБДД за профессионализм. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».