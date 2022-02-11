Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 14:21

Участок трассы «Екатеринбург-Тюмень дважды перекроют в ночь на 16 февраля

Движение автомобилистов прекратится в обе стороны
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорожники решили, что закрытие дороги поможет безопасному монтажу пролетных строений

Дорожники решили, что закрытие дороги поможет безопасному монтажу пролетных строений

Фото: Иван МАКЕЕВ

Участок федеральной трассы «Екатеринбург-Тюмень» дважды перекроют в ночь на 16 февраля для установки двух надземных пешеходных переходов. Дорожники решили, что закрытие дороги поможет безопасному монтажу пролетных строений. Примечательно, что движение автомобилистов прекратится в обе стороны.

- Будут недоступны следующие участки: на километрах 213+155 Р-351 Екатеринбург - Тюмень с 00:00 до 00:40, а также на километрах 221+525 Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 03:00 до 03:40. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - заявили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Также владельцам машин порекомендовали следить за знаками, соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и учитывать информацию о перекрытиях при планировании своего маршрута. Кроме того, узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора.