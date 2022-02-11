Школьников Свердловской области выведут с дистанционного обучения с 17 февраля

При этом старшее звено на удаленку не отправляли из-за очной подготовки к выпускным экзаменам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьников Свердловской области выведут с дистанционного обучения уже с 17 февраля. За парты смогут вернуться учащиеся 1-8 классов, при этом старшее звено на удаленку не отправляли из-за очной подготовки к выпускным экзаменам.

- По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнет постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант. А уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, - написал на своей странице в Instagram глава региона.

Также Евгений Куйвашев отметил, что на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей. Муниципальным и частным техникумам и колледжам мы тоже рекомендуем не выводить детей на учебу. Они вернутся в аудитории, если в ближайшее время среди школьников не начнется взрывной рост заболеваемости.