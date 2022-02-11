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Происшествия11 февраля 2022 13:28

В Верхней Пышме задержали мужчину, пытавшегося украсть водку и креветки

Морепродукты он выронил, когда разбил бутылку об голову охранника
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Полиция задержала мужчину дома

Полиция задержала мужчину дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме полиция задержала 27-летнего мужчину, который пытался украсть бутылку водки и креветки в продуктовом магазине. Также он применил насилие к охраннику, сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- В ходе опроса задержанный пояснил, что за день до совершения преступления он решил расслабиться и провести время с другом. На протяжении длительного времени мужчины распивали спиртосодержащие напитки, выпив большое количество алкоголя, им захотелось продолжения, - говорится в сообщении.

Утром 10 февраля друзья пошли в магазин. Изначально они хотели купить спиртное. Однако задержанный решил украсть его и креветки. Он шел к выходу, когда его попыталась задержать продавец. Затем выбежал охранник.

Житель Верхней Пышмы не обращал ни на кого внимание. Тогда охранник брызнул перцовым баллончиком в лицо вора. Мужчина в ответ ударил его по голове стеклянной бутылкой. Во время удара мужчина порезал руку и выронил похищенные креветки. Затем он скрылся с места. Полиция задержала мужчину дома. На него завели уголовное дело.