В Нижнем Тагиле суд постановил дать ребенку-инвалиду жилье

Суд постановил обеспечить подростка нормальным жильем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле городской суд постановил обеспечить 16-летнего подростка-инвалида нормальным жильем. С таким требованием в суд обратилась прокуратура.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, школьник живет с матерью, старшим братом и бабушкой в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров. Семья давно стоит в очереди, до суда их номер был – 1 294. Из-за хронического заболевания подросток-инвалид может жить только с опекуном – мамой.

- Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила провела проверку. - сообщает пресс-служба городской прокуратура. - Выявлено нарушение жилищных прав ребенка-инвалида. В связи с этим надзорное ведомство направила заявление в администрацию города.

Городской суд удовлетворил требования ребенка-инвалида в полном объеме. Постановление передано для исполнения в мэрию Нижнего Тагила.