Жительница Верхней Пышмы едва не потеряла полмиллиона, поверив телефонным мошенникам

Сотрудники полиции проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхней Пышме 46-летняя женщина едва не потеряла больше 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Она обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонила девушка и рассказала, что на ее имя пытаются оформить кредит, при этом ей назвали ее паспортные данные.

- Через некоторое время на сотовый телефон заявителя поступил вызов с номера, принадлежащего прокуратуре Свердловской области. Доверившись, женщина оформила кредит на сумму 536 тысяч рублей, после чего ей посоветовали перевести деньги на специальные счета, - рассказали в МО МВД «Верхнепышминский».

Настоящий банк заблокировал счет женщины и прервал операцию. После разговора с официальными пребставителями «Сбербанка» женщина поняла, что едва не стала жертвой телефонных аферистов. Сотрудники полиции проводят проверку.