Уральские заключенные выпустили музыкальный альбом «Ресоциализация»

Авторами текстов и исполнителями стали осужденные Александр З. и Евгений Б. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заключенные в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле выпустили музыкальный альбом «Ресоциализация». Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Альбом включает в себя 12 композиций в различных музыкальных стилях, - говорится в сообщении.

Авторами текстов и исполнителями стали осужденные Александр З. и Евгений Б. Музыкой занимался Евгений К., а мастеринг выполнил Юрий Облеухов из группы «Курара». Также в создании альбома принимали участие представители театра «ORA» Антон Мамонтов и Максим Махов.

В альбоме «Ресоциализация» осужденные хотели показать людям, что не стоит терять надежду на будущее, даже если ты оказался за решеткой. Творчество направлено на перевоспитание и исправление заключенных.

В альбоме есть такие трэки как «Я люблю Екатеринбург», «Одна жизнь и одна любовь», «С меня, наверное, хватит», «Куда бы не бросала жизнь» и другие. Также там есть композиция одноименная названию альбома.

- Не место нас красит, а мы красим место. Дуэт или трио главное трезво. Отрывок из будней мы вырвем для трэка. В долгих раздумьях лагерных бэков, - читают заключенные в трэке «Ресоциализация».

Прослушать и скачать их можно на всех официальных платформах в интернете.