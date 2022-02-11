В Ельцин Центре назвали способ заработать на картине, которой охранник пририсовал глаза

Картина Анны Лепорской уже восстановлена реставраторами. Фото: The Art Newspaper Russia

История с глазками, которые охранник в Ельцин Центре пририсовал картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей, не уходит из новостных лент. Так, сегодня, 11 февраля, стало известно кто же именно и зачем нарисовал глаза на работе ученицы Каземира Малевича. Оказалось, что это 63-летний мужчина, который думал, что находится на выставке детских рисунков.

Также эту тему знаменитый теле- и радиоведущий Евгений Енин обсудил в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3 FM) с программным директором Ельцин Центра Денисом Корнеевским. Он признался, что первое время после случившегося их сотрудники подумывали о том, чтобы сделать сувенирную продукцию с изображением картины Анны Лепорской с глазками.

- Это первое, о чем мы подумали, когда стали обсуждать это происшествие, - рассказал Денис Корнеевский. - Конечно же, в XXI веке подобные инциденты легко коммерциализируются. Но в данном случае, конечно, есть очень большое количество серьезных препятствий, как, например, закон об авторском праве. Без ведома хозяина прав на эту картину, с глазками или без, использовать ее в мерчендайзе нельзя.

Добавим, что глаза на картине появились 7 декабря. Реставраторы уже убрали их. Полиция возбудила уголовное дело по статья «Вандализм».

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