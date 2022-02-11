На выставке представлены костюмы марийцев, татар, башкир, манси и русских Фото: ИА «Уральский меридиан»

В Екатеринбурге в пятницу, 11 февраля, в Центре традиционной народной культуры открылась выставка кукол и костюмов народов Среднего Урала. Выставленные экспонаты выполнены по всем традиционным канонам. Например, на них нет лица, потому что раньше считалось, что, не имея их, кукла не будет одушевлена и в нее не сможет вселиться какая-либо нечистая сила, пишет ИА «Уральский меридиан».

- Традиция изготовления кукол существовала еще в античности и возможно даже в более древние времена. Тогда их использовали не в качестве игрушки, а как ритуальный или религиозный предмет, - рассказал изданию заместитель директора Центра Кирилл Савин. - Со временем кукла упрощалась, и теперь это уже игрушка, которая приносит определенные знания ребенку. В традиционной культуре кукла играла и играет обучающую роль. На нашей выставке куклы учат традиционному костюму.

Фото: ИА «Уральский меридиан»

На выставке представлены костюмы марийцев, татар, башкир, манси и русских. Все представленные экспонаты созданы учениками студии народного творчества «Домоделка» из Асбеста. Прежде чем сделать костюм на куклу, они знакомились с культурой народов Среднего Урала - изучали много литературы, а в некоторых случаях даже ездили в экспедицию на родину костюма.

Каждый желающий сможет познакомиться с коллекцией авторских кукол, которые одеты в наряды местных коренных народов до 1 мая 2022 года.