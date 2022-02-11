В Талице бывшая сотрудница банка вынесла из кассы почти два миллиона рублей

Свою вину она признала в полном объеме, и ее осудили по статье «Присвоение в особо крупном размере» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Талице осудили бывшую сотрудницу банка, которая вынесла из кассы почти два миллиона рублей. Как оказалось, она действовала целых два года: с января 2019 по 2021 года, все это время она работала в должности старшего менеджера по обслуживанию физических лиц.

- Денежные средства в кассе она брала на собственные нужды, оплачивая ими кредиты, коммунальные услуги, аренду квартиры. Кроме того, она взяла наличные средства на приобретение квартиры. Чтобы недостачу не выявили во время ревизии, осужденная использовала «билеты банка приколов», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свою вину она признала в полном объеме, и ее осудили по статье «Присвоение в особо крупном размере». По решению районного суда ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.