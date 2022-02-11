В Качканаре женщину за неуплату алиментов отправили в колонию

Женщину отправили в исправительную колонию общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре в 2015 году суд обязал местную жительницу ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочки. Однако женщина не стала платить деньги и в июле 2020 года Качканарским городским судом была приговорена по ч. 1 ст. 157 УК РФ к шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, в апреле 2021 года нерадивая мать была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в течение двух месяцев) и получила наказание в виде обязательных работ на 60 часов.

- Однако подсудимая своего поведения и отношения к содержанию ребенка не изменила, мер к погашению задолженности по алиментам так и не предприняла, официально не трудоустроилась, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращалась, иной добровольной помощи своей дочери не оказывала, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В итоге женщина накопила долг на сумму больше полмиллиона. Качканарский городской суд, с учетом ранее имевшейся судимости за аналогичное преступление, назначил местной жительнице наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.