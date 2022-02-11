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Происшествия11 февраля 2022 9:57

Жительница Ивделя взяла кредит и подарила мошенникам 475 тысяч рублей

После этого женщина обратилась в полицию
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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К поискам мошенников подключилась полиция

К поискам мошенников подключилась полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 10 февраля, в полицию города Ивдель Свердловской области обратилась 65-летняя женщина, которая посетовала на то, что ее обманули мошенники.

Как сообщает источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, женщине 7 февраля поступил звонок. Телефонный мошенники путем обмана и уговоров убедили пенсионерку взять кредит и перевести им 475 тысяч рублей. Так женщина и поступила, после чего поняла, что ее обманули. Ведется расследование.

Напомним, что в конце января 2022 года телефонные мошенники после отказа мужчины сообщить им данные банковской карты от его имени путем подмены номера сообщили о минировании двух торговых центров в Нижнем Тагиле.