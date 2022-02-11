В Нижнем Тагиле коммунальщики готовятся к снегопадам

С начала января 2022 года с улиц Нижнего Тагила на полигоны вывезли больше 81 тысячи тонн снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область в ближайшие дни накроют снегопады. В Нижнем Тагиле из-за этого коммунальщики усиливают работу по уборке улиц по поручению заместителя мэра Вячеслава Горячкина, сообщает TagilCity.ru.

Он отметил, что коммунальщикам нужно уделить особое внимание остановкам общественного транспорта, пешеходным зонам и подъездам к социальным объектам. Также в ближайшие выходные нужно будет убрать снег на дорогах, в парках, скверах и придомовых территориях.

При этом жители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на плохую уборку управляющих компаний в Госжилинспекцию. УК может грозить штраф за недобросовестную очистку территории от снега.

С начала января 2022 года с улиц Нижнего Тагила на полигоны вывезли больше 81 тысячи тонн снега. Город ежедневно очищают больше 50 единиц спецмашин. Однако эта работа затруднена из-за волны коронавируса.

Начальник Управления городского хозяйства Андрей Лебедев рассказал, что часть работников предприятий ЖКХ сейчас находится на больничном. Несмотря на это, каждый день удается вывозить на полигоны около двух тысяч тонн снега и наледи.