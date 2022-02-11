В Свердловской области похолодает до -27 градусов

Выходные в регионе будут холодными и снежными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришло похолодание и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепления ждать не стоит. Выходные в регионе будут холодными и снежными.

В субботу, 12 февраля, пройдет небольшой снег, местами умеренный, в горах до сильного. В ночное время столбики термометров покажут от -11 до -16 градусов, на крайнем севере и востоке до -21 градуса. Днем ожидается от -6 до -11 градусов, на севере и востоке от -13 до -18 градусов.

В воскресенье, 13 февраля, также обещают небольшой, местами умеренный снег, ночью на севере и крайнем востоке области похолодает до -22, - 27 градусов, в остальных районах сохранится -11,-16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -12, -17 градусов на севере и крайнем востоке, в остальной части региона до -6, -11 градусов.

Ранее синоптики обещали, что в первые дни следующей недели осадки прекратятся. При этом кратковременно похолодает на 3-4 градуса.