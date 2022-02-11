В Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю школьницу

Розыском школьницы занимается полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Нижнего Тагила приступила к розыску 16-летней воспитанницы, которая воспитывается в комплексном центре социального обслуживания Тагилстроевского района. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник.

Школьница ушла на занятия утром, 10 февраля, и до сих пор не появилась в месте проживания. Информация о пропаже была сразу же передана стражам порядка.

Девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за регулярные самовольные уходы из КЦСОН. В последний раз она пропадала 17 января этого года.