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Происшествия11 февраля 2022 7:59

В Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю школьницу

Девушка не раз уходила из центра социального обслуживания
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Розыском школьницы занимается полиция

Розыском школьницы занимается полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Нижнего Тагила приступила к розыску 16-летней воспитанницы, которая воспитывается в комплексном центре социального обслуживания Тагилстроевского района. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник.

Школьница ушла на занятия утром, 10 февраля, и до сих пор не появилась в месте проживания. Информация о пропаже была сразу же передана стражам порядка.

Девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за регулярные самовольные уходы из КЦСОН. В последний раз она пропадала 17 января этого года.