Екатеринбург вошел в топ городов мира с самыми большими пробками

Самое большое количество пробок приходится на вечер пятницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял 15 место среди 404 городов мира в рейтинге пробок. Топ составила нидерландская компания TomTom.

- В 2021 году в Екатеринбурге наблюдался заметный рост загруженности дорог. Данные показывают, что среднее время в пути увеличилось на 4 минуты в день, - говорится в аналитике.

Согласно исследованию, жители Екатеринбурга теряют в год до 98 часов в пробках. В 2021 году уровень перегрузки дорог оценивается в 43%. Это означает, что в среднем время в пути было на 43 % больше, чем без заторов. При этом в 2021 году трафик на дорогах вырос на 7% в сравнении с 2020 годом.

На первом месте в мировом рейтинге оказался турецкий Стамбул. Фото: сайт TomTom

Кроме того специалисты выяснили, что час пик в Екатеринбурге проходит с утра - с 8:00 до 09:00 и вечером - с 17:00 до 19:00. Самое большое количество пробок приходится на вечер пятницы.

На первом месте в мировом рейтинге оказался турецкий Стамбул. Там горожанин за год теряет в пробках 142 часа. Уровень перегрузки дорого – 62%. На втором месте находится Московская область (140 часов потерянного времени и 61% перегрузки). На третьей строчке – Киев (128 потерянных часов и 56% перегрузки).

Также в топ-15 городов мира с самыми серьезными пробками вошли Санкт-Петербург, Новосибирск и Самара.