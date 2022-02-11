Свердловская область заняла 4 место по зарплатным ожиданиям соискателей в УрФО

На первом месте в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где соискатели хотят получать в среднем 70 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла четвертое место по высоте зарплатных ожиданий соискатлей среди других регионов УрФО. В среднем жители региона хотят получать за работу 43,8 тысячи рублей, сообщает сервис по поиску вакансий и сотрудников HeadHunter.

На первом месте в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Там соискатели хотят получать за свой труд в среднем 70 тысяч рублей. На второй строчке оказался Ханты-Мансийский автономный округ, где жители ждут 56,7 тысячи рублей зарплаты.

На третьем месте - Тюменская область. В этом регионе жители хотят, чтобы им платили в среднем 44,9 тысячи рублей. Пятую строчку заняла Челябинская область, где зарплатнфе ожидания соискателей составляют 38,2 тысячи рублей. Замыкает рейтинг регионов Курганская область, где показатель достигает 34,9 тысячи рублей.

В Свердловской области большая часть работодателей пересмотрят зарплаты сотрудников в 2022 году. В среднем они хотят повысить зарплаты уральцам на 5%.