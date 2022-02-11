Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 6:08

В Екатеринбурге женщины на подарки ко Дню святого Валентина тратят меньше мужчин

В среднем мужчины тратят в 1,7 раза больше женщин
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жены готовы потратить только около 1 500 рублей на подарок

Жены готовы потратить только около 1 500 рублей на подарок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчины готовы потратить на подарок жене на этот праздник 14-го февраля около 2 500 рублей, а вот жены готовы потратить только около 1 500 рублей на подарок ко Дню святого Валентина. К такому выводу пришли по итогам опроса в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

- В среднем в Екатеринбурге мужчины тратят в 1,7 раза больше женщин, что на 2 300 рублей больше в абсолютном денежном выражении, - рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты сервиса также выяснили, что среди жителей пяти мегаполисов самые дорогие подарки на День святого Валентина дарят в Москве. В столице мужья тратят в среднем 2 900 рублей на подарки, жены мужьям - 2 200 рублей. На втором месте - Санкт-Петербург: здесь мужчины тратят меньше на 300-400 рублей, женщины - на 600 рублей.