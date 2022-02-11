В Екатеринбурге мужчину, взорвавшего банкомат на Блюхера, приговорили к 5,5 годам

Суд удовлетворил иск потерпевшего на сумму свыше 920 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге29-летнего мужчину, взорвавшего банкомат на улице Блюхера, приговорили к 5,5 годам в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего на сумму свыше 920 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденный сам сделал самодельное взрывное устройство. Ночью, когда сотрудников банка не было на рабочем месте, он зашел в зону самообслуживания и взорвал банкомат.

Однако похитить деньги мужчине не удалось, так как кассеты повреждены не были, и доступ к банкнотам не был получен. Осужденный с места преступления скрылся. Его действия нанесли банку ущерб на сумму более миллиона рублей.

Ранее, 9 мая 2021 года, в Екатеринбурге неизвестный взорвал банкомат «Сбербанка», пытаясь похитить деньги. Это произошло на Блюхера,59 в начале пятого утра. Однако злоумышленник не смог похитить деньги.