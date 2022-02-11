Госавтоинспекторы Екатеринбурга предупредили водителей об ухудшении погодных условий

Сотрудники ГИБДД проверяют содержание улично-дорожной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей об ухудшении погодных условий. Автомобилистов просят быть внимательнее из-за снегопада. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

- Необходимо максимально учитывать дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров (торможений и перестроений), исключить рискованные обгоны, - рассказали в ГИБДД.

Также водителям напомнили, что следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов и строго выполнять предписания дорожных знаков.

Пешеходам в свою очередь напомнили о том, что они должны при переходе дороги убедиться в отсутствии транспорта или в том, что водители уступают дорогу, и только после этого переходить ее.

В ГИБДД отметили, что проверяют содержание улично-дорожной сети на предмет своевременной расчистки проезжей части от снега и образования зимней скользкости. Также госавтоинспекторы оказывают помощь в проезде снегоуборочной техники по дорогам города.