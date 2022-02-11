В Нижнем Тагиле на время ремонта привокзальной площади изменятся остановки общественного транспорта

13 февраля на остановках будут установлены соответствующие дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за ремонта Привокзальной площади с 14 февраля изменятся остановки общественного транспорта, пишет TagilCity.ru. На всех остановках накануне, 13 февраля будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Так, маршруты № 13 и 58 будут останавливаться у гостиницы «Тагил», а № 2, 14, 32, 43 - напротив магазина «Гастроном» на улице Садовая.

Посадка пассажиров на маршруты № 17, 17У, 50, 53, 55, 56, 57, 65 будет перенесена к дому № 29 на проспекте Строителей (в районе ТЦ «Кардинал»).

Автобусы № 1, 3, 4, 5, 7, 20, 23, 26, 30, 31, 36 и 46 будут ожидать пассажиров напротив здания железнодорожного вокзала на остановочном комплексе.

Напомним, планируется, что центр площади отремонтируют до середины апреля. После чего будет запущен основной транспортный поток по улице Садовая. А вот крайние дороги будут закрыты только для строительства парковок и пешеходных зон. Реконструкция Привокзальной площади должна завершиться ко Дню города в 2022 году.