В Екатеринбурге двое неизвестных избили инвалида

Полицейские устанавливают личности неизвестных, избивших инвалида Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в подъезде дома на Умельцев, 11б ночью с 10 на 11 февраля двое неизвестных избили инвалида. Они набросились на 54-летнего мужчину, когда тот сделал им замечание за распитие алкоголя.

- Он сказал, что, если они не собираются уходить, вызовет полицию. Достал телефон. Таджики увидели его и стали выдирать. Он стал пятиться, забежал на лифтовую площадку, они его повалили, стали пинать, - рассказала изданию Е1.RU жена пострадавшего.

Она пожаловалась, что у ее супруга болит все тело после нападения неизвестных. Кроме того, мужчина не чувствует ухо. Напавшие на инвалида сбежали, когда на крики выбежали из квартир соседи. Убегая, они прихватили телефон мужчины, которого избили. Пострадавший обратился в полицию.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции номер 12 проводится проверка. Полицейские устанавливают личности неизвестных, причинивших телесные повреждения гражданину. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении УМВД.

Сотрудники полиции попросили всех, кто располагает сведениями о данном происшествии, обращаться по тел. 356-42-12.