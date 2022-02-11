В Нижнем Тагиле в малоэтажном доме загорелась дверь квартиры

На место оперативно приехали три единицы техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте загорелась входная дверь квартиры. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 10 февраля в 21:07.

- На площади 0,5 квадратных метров повреждена входная дверь в квартире, расположенной на 2-ом этаже 3-х этажного муниципального жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и восемь человек личного состава. В 21:16 пожарные локализировали и ликвидировали возгорание, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:35. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Тавде на улице Школьная вспыхнул грузовик МАЗ. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 9 февраля в 19:49. Пламя огнеборцами было потушено в течение трех минут.