Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 19:58

В свердловском «ЖизньМарт» появились экспресс-тесты на коронавирус

Они показывают результат за 15 минут
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Они показывают результат за 15 минут.

Они показывают результат за 15 минут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском «ЖизньМарт» появились экспресс-тесты на коронавирус. Их стоимость составляет 1290 рублей. По словам представителей торговой сети, с их помощью можно узнать результат за 15 минут, также есть возможность заказать товар онлайн с быстрой доставкой на дом.

Напомним, что по последним данным в Свердловской области за сутки зафиксировано 5 510 случаев COVID-19, из них 1 313 приходится на столицу Среднего Урала. Всего с начала пандемии зарегистрировано 268 517 зараженных пациентов.

Состояние 466 госпитализированных оценивается как тяжелое, 250 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 – на аппаратах ИВЛ. За сутки зарегистрировано 11 смертей больных коронавирусом, всего за все время – 10 107 человек.