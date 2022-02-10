Они показывают результат за 15 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском «ЖизньМарт» появились экспресс-тесты на коронавирус. Их стоимость составляет 1290 рублей. По словам представителей торговой сети, с их помощью можно узнать результат за 15 минут, также есть возможность заказать товар онлайн с быстрой доставкой на дом.

Напомним, что по последним данным в Свердловской области за сутки зафиксировано 5 510 случаев COVID-19, из них 1 313 приходится на столицу Среднего Урала. Всего с начала пандемии зарегистрировано 268 517 зараженных пациентов.

Состояние 466 госпитализированных оценивается как тяжелое, 250 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 – на аппаратах ИВЛ. За сутки зарегистрировано 11 смертей больных коронавирусом, всего за все время – 10 107 человек.