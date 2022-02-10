Нижнетагильские улицы в 2022 году украсят больше 140 тысяч цветов

Площадь всех клуб будет составлять больше шести тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной улицы Нижнего Тагила украсят больше 140 тысяч цветов 22 видов. Как сообщают специалисты «Горзеленхоза», первая партия рассады уже взошла, вторую часть посадят уже в конце февраля.

- В мае и июне город украсят, как ставшие уже традиционными в скверах и парках, бальзамины, колеусы, цинерарий, бархатцы, львиный зев, маргаритки, настурции и сальвии, так и новые виды декоративных растений - алиссиумы, агератумы, бегонии и вербены, - рассказали в администрации.

Площадь всех клуб будет составлять больше шести тысяч квадратных метров. Яркие композиции, придуманные ландшафтными дизайнерами «СЭБ», расположатся в экопарке микрорайона «Муринские пруды», на площади Танкостроителей, на Театральном и Гвардейском бульварах и других местах города.