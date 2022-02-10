В Екатеринбурге спрос на съемное жилье вырос почти в два раза за год

При этом предложение повысилось всего на 8%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Екатеринбурге спрос на съемное жилье в 2021 году вырос почти в два раза по сравнению с 2020. При этом, по данным исследователей «Авито Недвижимость» предложение на рынке выросло всего на 8%. Средняя стоимость аренды по итогам прошлого года поднялась до 18 тысяч рублей.

Специалисты уверены, что рост цен, который произошел в третьем квартале, связан с началом учебного года и делового сезона, а также с повышением ставки в Центробанке и изменениями условий выдачи льготной ипотеки.

Аналитики сообщают, что из-за последнего фактора, представленного выше, спрос на аренду жилья сохранится, а рост ставок продолжится. На российском рынке в среднем ставки выросли до 19 244 тысяч рублей. Самыми популярными объектами для сдачи являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, они составляют 75% от предложенных.