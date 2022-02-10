В Серове умер полковник, руководивший следственным отделом 30 лет

Он всегда отмечал, что следователь – это борец за справедливость. Фото: глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В Серове на 84 году жизни умер полковник юстиции Михаил Ратников. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия произошла 9 февраля 2022 года.

Он родился 5 февраля 1938 года в маленькой деревне под Витебском, до армии работал в колхозе, а после срочной службы в Германии, поступил на должность патрульно-постовой милиционера Орджоникидзевского РОВД в Екатеринбурге.

Через 25 лет Михаила Ратникова по распределению отправили в Серов, где он заступил на должность следователя.

- Он всегда отмечал, что следователь – это борец за справедливость. Любые самые сложные проблемы, которые возникают в ходе следствия, решаются только при строгом соблюдении закона и внимательном отношении к каждому человеку, который вовлечён в следственный процесс, - рассказал Валерий Горелых.

После окончания Высшей школы МВД, мужчина возглавил следственный отдел Серова. На этой должности он проработал 30 лет. За это время Михаил Ратников был награжден медалями «За отличие» разных степеней. Прощание с ним состоится 12 февраля с 14.00 до 14.30 в Серове на улице Пушкинская, 62.