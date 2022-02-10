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Общество10 февраля 2022 16:33

На Урале полицейские задержали 33-летнего браконьера

У уральца нашли несколько мешков рыбы и снасти
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Нарушителя доставили в отделение полиции для дачи показаний

Нарушителя доставили в отделение полиции для дачи показаний

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В уральском поселке Арти полицейские задержали 33-летнего браконьера, у мужчины нашли несколько мешков с рыбой, а также снасти. Инспекторы ДПС остановили для проверки документов отечественный «ВАЗ-21114» под управлением 60-летнего уральца, во время осмотра багажника и выявили нелегальный груз.

- Водитель сразу пояснил, что снасти принадлежат пассажиру. Тот, в свою очередь, не стал отрицать, что сети с рыбой – это его багаж. При этом мужчина осознавал, что совершает преступление, умыслом для совершения которого стала личная выгода, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Нарушителя доставили в отделение полиции для дачи показаний, решается вопрос о возбуждении уголовного дела РФ за незаконную добычу биологических ресурсов. Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.