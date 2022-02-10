Новая транспортная схема начнет работать с 14 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила перенесли остановки общественного транспорта из-за ремонта Привокзальной площади. Как сообщает городская администрация, новая транспортная схема начнет работать уже с 14 февраля и коснется улиц Кушвинская, Ленина, Бондина, Заводская и Садовая.

- Конечные остановочные пункты маршрутов №17,17У,50,53,55,56,57,65 с привокзальной площади будут перенесены к дому №29 по проспекту Строителей. Посадка пассажиров на маршруты №13,58 будет осуществляться в районе гостиницы «Тагил», - рассказали в нижнетагильской администрации.

Остановка для маршрутов №2,14,32,43 будет перенесена на Садовую. Фото: Администррация Нижнего Тагила

Также остановка для маршрутов №2,14,32,43 будет перенесена на Садовую улицу, напротив «Гастронома», а транспорт с номерами 26,30,31,36,46, 1,3,4,5,7,20,23 начнет останавливаться напротив железнодорожного вокзала.

Посадка пассажиров будет осуществляться в районе гостиницы «Тагил». Фото: Администрация Нижнего Тагила

Напомним, что в Нижнем Тагиле в 2022 году начнется реконструкция моста на Челюскинцев. Главный инженер подрядной организации Константин Астанков во время совещания сообщил, что при обследовании на плотине были обнаружены дефекты бетона и арматуры, поэтому она срочно требует непростого ремонта.