В Екатеринбурге будут судить 18-летнего парня, кравшего телефоны и велосипеды

Уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж» передано на рассмотрение в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге будут судить 18-летнего парня, на счету которого несколько грабежей и краж, в основном добычей молодого человека становились мобильные телефоны. Доказано, что летом прошлого года он украл три смартфона и велосипед.

Также фигурант, находясь на проспекте Космонавтов, подошел к незнакомой женщине и попросил объяснить ему, как пройти на улицу Стачек. При этом он предложил гражданке показать маршрут на ее телефоне. Ничего неподозревающая прохожая передала смартфон, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Получив в руки гаджет, парень бросился бежать. После чего он воспользовался мобильным банком и снял со счета восемь тысяч рублей. Еще одним эпизодом преступной деятельности гражданина стала кража велосипеда из ломбарда. Уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж» передано на рассмотрение в суд.