Пять заведений Екатеринбурга попали в рейтинг лучших российских ресторанов

В топ-100 попал ресторан «Гастроли». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять заведений Екатеринбурга попали в рейтинг лучших ресторанов в России. Согласно шорт-листу независимой ресторанной премии Wheretoeat Russia 2022, в список попали места с европейской и итальянской кухней.

В топ-100 попал ресторан «Гастроли», который в 2020 и 2021 году удостоился звания «лучшее заведение Урала», также бистро «Горожане» на Добролюбова,6, заведение с итальянской кухней «Cibo», гастробар «Momo» и ресторан европейской кухни Kitchen.

Всего в список попало 100 мест из разных городов страны, таких как Сочи, Казань, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. Из представленного рейтинга эксперты выберут всего 10 победителей. Церемония пройдет 22 февраля в московском Grand Ballroom.