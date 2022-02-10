В Екатеринбурге волонтеры спасли котенка, провалившегося в шахту лифта

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооволонтеры пришли на помощь котенку, который провалился в шахту лифта. В «Зооспас» обратились жители подъезда на Бебеля, 142. Как оказалось, что усатый залез в заколоченную доской нишу рядом с лифтовой шахтой, причем своих хозяев у него не было, и он уже неделю жил в этом помещении.

- Спасательная операция оказалась просто смехотворной: открутили три шурупа, открыли и достали бедолагу. Оказалась, это девочка примерно двух месяцев. Взять ее домой заявительница не пожелала, а бросить кроху снова в холодном подъезде мы не смогли, - рассказывает спасатель Евгений Зенков.

Чтобы хвостатая не сбежала, ее оставили в клетке в подсобном помещении, а позже ее отвезли в приют для животных. Однако долго она там не пробыла, уже на следующий день кошку отвезли в заботливые руки нового хозяина.