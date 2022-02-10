Жители Екатеринбурга увидели радугу в феврале

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге местные жители засняли необычное природное явление над уральской столицей. На фоне голубого неба образовалась радуга, можно было четко разглядеть сочетание красного, оранжевого, желтого и зеленого оттенков. Однако в гидрометцентере заверили, что увидеть радугу в феврале невозможно.

- Это половинка гало, солнце и вторая половинка остались вне кадра. Зимой это оптическое явление наблюдается нередко. Возникает при малооблачной погоде вокруг Солнца или Луны при наличии в атмосфере кристаллов в виде тонкой призмы, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, накануне стало известно, что Свердловскую область 11 февраля накроет сильными снегопадами, спасатели региона выпустили экстренное предупреждение, в котором порекомендовали пешеходам и автомобилистам внимательно соблюдать меры безопасности, чтобы не стать заложником стихии.