В Кировском районе Kia Rio сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на «красный»

Водитель объяснил, что девочка выбежала на «зебру» неожиданно для него. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Сиреневый Бульвар произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Kia Rio сбила на пешеходном переходе 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.

- В результате ДТП 11-летняя девочка доставлена бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9, где поставлен диагноз: ушиб губы и правой щеки. После осмотра врачами отпущена домой, - говорится в сообщении.

Авария произошла днем 10 февраля. По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал по улице Сиреневый Бульвар в сторону Сыромолотова. Девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства.

За рулем автомобиля был 39-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 22 года. Он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Водитель объяснил, что девочка выбежала на «зебру» неожиданно для него. Он вывернул руль в левую сторону и экстренно затормозил. В момент проезда перекрестка на улиц Сиреневый Бульвар и Сыромолотова для водителя горел зеленый свет.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии. Также полицейские проверят образовательную организацию, в которой обучается пострадавшая девочка, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Кроме того, материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.