Свердловскую область накроет сильными снегопадами

Спасатели региона выпустили экстренное предупреждение Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловскую область 11 февраля накроет сильными снегопадами, спасатели региона выпустили экстренное предупреждение, в котором порекомендовали пешеходам и автомобилистам внимательно соблюдать меры безопасности, чтобы не стать заложником стихии.

- Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении маневров на дороге. Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь на обочину и прекратите движение, - советуют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пешеходам, которые оказались на улице во время непогоды, рекомендуют обходить неустойчивые конструкции, предметы, нависшие на строениях, оборванные провода и разбитое стекло. О возникновении нештатных ситуации можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».