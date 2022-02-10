В Академическом задержали мужчину, пытавшегося дать взятку сотрудникам ГИБДД

Водителя доставили в полицию. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала 40-летнего мужчину, который пытался дать взятку инспекторам ДПС. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.

Сотрудник Госавтоинспекции вечером 7 февраля остановили Lada Kalina на улице Академика Вонсовского для проверки документов. 40-летний водитель заметно нервничал.

- Проверка показала, что мужчина не имел права управления транспортным средством. Находясь в патрульной автомашине, гражданин предложил полицейским денежные средства за несоставление административных материалов, - говорится в сообщении.

Инспекторы сообщили, что за взятки грозит уголовная ответственность. Однако водитель достал деньги и положил их в пачку из-под сигарет, которую оставил рядом с коробкой передач. Сотрудники ДПС задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла пять тысяч рублей.

Водителя доставили в полицию. Стражи порядка установили его личность. Им оказался 40-летний ранее судимый и не имеющий постоянной регистрации мужчина. Он объяснил, что торопился по делам и хотел избежать составления протоколов. На водителя завели уголовное дело за дачу взятки.